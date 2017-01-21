قال إمبراطور المخدرات المكسيكي “خواكين جوزمان” الشهير بـ”إل تشابو”، إنه غير مذنب في التهمة الأولى التي وجهتها إليه محكمة نيويورك، في الجلسة الأولى من المحاكمة التي خضع لها بعد يوم واحد فقط، من قيام الحكومة المكسيكية بتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية الخميس الماضي.

وكانت المحكمة وجهت إلى إمبراطور المخدرات تهمة “إدارة أكبر شبكة لتهريب المخدرات” عبر العالم، لكنه نفي التهمة مؤكدا أنه غير مذنب وتم احتجازه بشكل قانوني ولابد من الإفراج عنه.

ومن المنتظر أن يواجه “إل تشابو” خمسة تهم أخرى أمام محكمة نيويورك، من بينها القتل والاختطاف وغسيل الأموال والابتزاز بالإضافة إلى تهمة تهريب المخدرات.

وتم نقل “إل تشابو” من السجن الاتحادي في ضاحية مانهاتن، إلى محكمة متروبوليتان في نيويورك وهو مكبل في القيود ومعصوب العينين، وتحت حراسة قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية والحرس الوطني ومشاة البحرية.