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«المرور»: غلق طريق «الجيش- الكريمات» بسبب الشبورة المائية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«المرور»: غلق طريق «الجيش- الكريمات» بسبب الشبورة المائية

السبت، 21 يناير 2017 09:51 ص
محيط - خالد الريس

أكد الرائد ياسر محي الدين مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور،  أنه قد تم غلق طريق “الجيش - الكريمات” بالصعيد  بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي وصفها بـ”المفاجئ” بالتنسيق مع إدارتي المرور بالمنيا وأسيوط ، مشيرا إلى أن نسبة الرؤية “منعدمة”.
وناشد محي الدين من خلال مداخلة على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، قائدي السيارات المتجهين إلى طريق “الجيش - الكريمات” بعدم التحرك لحين انقشاع الشبورة المائية.
وأضاف أن الإدارة العامة للمرور على تنسيق واتصال مستمر بشكل يومي مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة الحالة الجوية واتخاذ التدابير اللازمة، مؤكدا أن الإدارة تغلق الطرق في حالة انخفاض مستوى الرؤية نتيجة الشبورة المائية إلى 50 متر.

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