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السبت 21 يناير 2017 08:08 صباحاً
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بالفيديو.. لحظة إشعال النار في موكب ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

بالفيديو.. لحظة إشعال النار في موكب ترامب

السبت، 21 يناير 2017 09:08 ص
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أشعل متظاهرون غاضبون النار في سيارات ليموزين تمثل موكبا وهميا للرئيس الجديد دونالد ترامب، في أحد شوارع العاصمة واشنطن.

وبثت وسائل إعلام مشاهد فيديو لإحدى هذه السيارات المشتعلة، مؤكدة أن بعض مؤيدي الرئيس الجديد تعرضوا للاعتداء بالضرب من قِبل المتظاهرين الغاضبين من بينهم رجل كان يرتدي قبعة “ترامب” تمكنت الشرطة من إنقاذه بصعوبة من أيدي المحتجين.

وكانت منطقة شمال العاصمة شهدت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين، ورجال الشرطة بعد تحطيمهم واجهات بعض المتاجر وماكينات الصرف الآلي، وإصابة ستة من ضباط الشرطة بينهم ثلاثة أصيبوا بجروح في الرأس.

وألقت الشرطة القبض على 217 متظاهرا في شمال غرب واشنطن و90 آخرين بالقرب من تقاطع شارعي 13 وk بعد إلقائهم الحجارة على واجهات المحال التجارية.



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