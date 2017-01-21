الشرطة الأسترالية: منفذ حادث الدهس "مختل عقليا"السبت، 21 يناير 2017 09:03 ص
قالت الشرطة الأسترالية إن منفذ حادث الدهس الجماعي، الذي أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 25 آخرين في مدينة ملبورن أمس الجمعة، يعاني من اضطرابات عقلية، ولديه تاريخ مرضي في المصحات، ومدمن مخدرات منذ فترة طويلة وطعن أحد ركاب المترو في محطة وندسور قبل ساعات من ارتكابه حادث الدهس.
وأكدت الشرطة أن “ديمتريوس جارجوسولاس” البالغ من العمر 26 عاما، له تاريخ طويل في العنف المنزلي بسبب إدمان المخدرات، وتم القبض عليه الأسبوع الماضي بتهمة الاعتداء على بعض أفراد أسرته، وكان يقود سيارته تحت تأثير المخدرات لحظة ارتكاب الحادث البشع الذي أودى بحياة أربعة أشخاص بينهم طفل.
وقال رئيس مفوضية شرطة فيكتوريا “جراهام اشتون” إن المتهم طعن أحد الأشخاص في محطة مترو وندسور ثم حاول الفرار بسيارته، وأخذ إحدى السيدات رهينة معه لكنها تمكنت من مغافلته والقفز من السيارة على جسر بولت قبل لحظات من وصوله إلى المنطقة المزدحمة التي ارتكب فيها حادث الدهس الجماعي أمام محطة قطارات الحي التجاري، مشيرا إلى الحادث الذي ارتكبه الجاني أدى إلى وفاة شخصين بالغين وطفل في مكان الحادث، بالإضافة إلى شخص رابع توفي في المستشفى متأثرا بإصابته، وهناك خمس حالات حرجة في العناية الفائقة، وعشر حالات تعاني من إصابات متوسطة ومستقرة، وعشر حالات أخرى تلقت العلاج من جروح طفيفة وغادرت المستشفى.
وكان المتهم يقود سيارته بسرعة 60 كيلو مترا وقام بالدوران بها أكثر من مرة وسط المواطنين المتوجهين إلى محطة قطارات وسط مدينة ملبورن صباح أمس الجمعة قبل أن يحاول الهروب بسيارته.
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