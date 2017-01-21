خبير اقتصادى: فرض ضرائب على أرباح البورصة حق أصيل للدولةالسبت، 21 يناير 2017 09:04 ص
أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أنه لا مبرر لتخوف رجال الأعمال والمضاربين فى البورصة المصرية من فرض ضرائب على ارباح البورصة، لافتا إلى أن فرض الضرائب ليس على رأس المال ولكن على هامش الربح الذى يتم تحقيقه جراء التعامل فى البورصة وهو أمر متعارف عليه فى كل دول العالم، وهو حق أصيل للدولة ولابد من تطبيق ضرائب ارباح البورصة فى أقرب وقت.
وكانت الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تحصل سنويًا، فى أبريل 2014، إلا أنها عاودت واجلت تلك الضريبة.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن هناك مطالب غير معلنة من قبل صندوق النقد الدولى لفرض ضرائب على ارباح البورصة، وهو الأمر الذى تم التنويه عنه مؤخرا وأدى إلى حدوث تراجع للبورصة المصرية لتخسر 19 مليار دولار، إلا أن ذلك ليس مبررا لاستمرار تأجيل ضريبة الأرباح عليها.
وأوضح الشافعى، أن مصر لم تستحدث أو تبتدع ضريبة ارباح البورصة فكثير من دول العالم تطبق تلك الضريبة، وربما يكون هناك اختلاف في آليات تطبيقها، لكن الأمر يحتاج لقرار قوى وحاسم، لأنها ستكون عامل رئيسي فى سياسات الاصلاح الاقتصادية.
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