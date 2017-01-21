تراجع حالات الانتحار في اليابان لأدنى مستوى في 22 عاماً

انخفض عدد حالات الانتحار في اليابان العام الماضي بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بالعام السابق له إلى 21 ألفاً و764 حالة، بحسب ما ذكرته هيئة الشرطة الوطنية يوم الجمعة. ويمثل ...