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السبت 21 يناير 2017 08:02 صباحاً
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أحمد الشناوى يغادر معسكر الفراعنة عائدا للقاهرة
احمد الشناوي يغادر معسكر الفراعنة عائدا للقاهرة‎

أحمد الشناوى يغادر معسكر الفراعنة عائدا للقاهرة

السبت، 21 يناير 2017 09:02 ص
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غادر أحمد الشناوى، حارس المنتخب ونادى الزمالك، مدينة بورت جنتى صباح اليوم السبت، عائدا إلى القاهرة.

وأثبتت الفحوصات الطبية، إصابة أحمد الشناوى بتمزق فى العضلة الخلفية وحاجة الحارس للعلاج والتأهيل لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، وطلب الزمالك عودته حتى يتمكن من تجهيزه لمباراة القمة تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق الأبيض.

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