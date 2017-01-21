وقّع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، أمس الجمعة، فور دخوله إلى البيت الأبيض مرسومًا تنفيذيًّا ضد قانون التأمين الصحي المعروف باسم “أوباما كير”، الذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بإلغائه، وفق ما أعلن المتحدث باسمه على “تويتر”.

وأوضح الأمين العام للبيت الأبيض، راينس بريبوس، أن الأمر يتعلق بمرسوم يهدف إلى التقليل من الثقل المالي لهذا القانون، قبل إلغائه.