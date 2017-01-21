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بالفيديو والصور.. ترامب يوقع مرسوما ضد قانون «أوباما كير»
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

بالفيديو والصور.. ترامب يوقع مرسوما ضد قانون «أوباما كير»

السبت، 21 يناير 2017 09:00 ص
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وقّع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، أمس الجمعة، فور دخوله إلى البيت الأبيض مرسومًا تنفيذيًّا ضد قانون التأمين الصحي المعروف باسم “أوباما كير”، الذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بإلغائه، وفق ما أعلن المتحدث باسمه على “تويتر”.

وأوضح الأمين العام للبيت الأبيض، راينس بريبوس، أن الأمر يتعلق بمرسوم يهدف إلى التقليل من الثقل المالي لهذا القانون، قبل إلغائه.



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