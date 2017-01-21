قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية، وليد فارس، إن الإدارة الجديدة مستعدة لمواجهة قوة شعبية معارضة لها على مدار 4 سنوات، وذلك تعليقا على الاحتجاجات التي نظمها مناهضو ترامب في واشنطن.