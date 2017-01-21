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مستشار ترامب: مستعدون لمواجهة معارضة شعبية
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

مستشار ترامب: مستعدون لمواجهة معارضة شعبية

السبت، 21 يناير 2017 08:56 ص
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قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية، وليد فارس، إن الإدارة الجديدة مستعدة لمواجهة قوة شعبية معارضة لها على مدار 4 سنوات، وذلك تعليقا على الاحتجاجات التي نظمها مناهضو ترامب في واشنطن.

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