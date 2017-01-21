أعلنت تشيلي حالة الطوارئ أمس الجمعة بعد أن هددت عشرات من حرائق الغابات بالوصول إلى بلدات ومصانع ومزارع للعنب بعد أن دمرت نحو 50 ألف هكتار.

ويكافح رجال الإطفاء وأفراد هيئة الغابات وأفراد من الجيش 18 حريقا منفصلا في وسط وجنوب البلاد أججتها الرياح الشديدة وموجة حارة.

وقالت رئيسة تشيلي ميشيل باشيليت على تويتر”أصدرت تعليمات لوزارة الداخلية بإعلان منطقة كوارث وحالة الطوارئ في المناطق التي تأثرت بالحرائق.”

وغطى الدخان المتصاعد من الحرائق العاصمة سانتياجو. وأظهرت مشاهد تلفزيونية طائرات هليكوبتر وطائرات تحاول إطفاء الحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة دون أي جدوى تذكر على ما يبدو.