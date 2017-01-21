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ترامب يشيد بهيلاري كلينتون أمام أعضاء الكونجرس
المناظرة الثانية - كلينتون وترامب

ترامب يشيد بهيلاري كلينتون أمام أعضاء الكونجرس

السبت، 21 يناير 2017 08:48 ص
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أشاد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أمس الجمعة بهيلاري كلينتون خلال غداء حضرته مع زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون، بعدما شاركا في مراسم تنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال ترامب أمام المدعوين “كان شرف لي أن أعلم أن الرئيس السابق بيل كلينتون وهيلاري كلينتون سيأتيان اليوم وأريد منكم أن تقفوا لهما”.

وصفق الحضور بحرارة للزوجين كلينتون في نهاية غداء نظمه الكونجرس لبرلمانيين وكبار الشخصيات بعد أداء الرئيس ترامب اليمين.

وقال ترامب في خطاب مقتضب وبلهجة تصالحية “أكن احتراما كبيرا لهما وأشكر لهما حضورهما. سنشهد أربع سنوات عظيمة من السلام والرخاء، كما نأمل”.

وبحضورها حفل تنصيب الرئيس مع زوجها الرئيس الأسبق، أكدت منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عودتها إلى الساحة.

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