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فضيحة سياسية وراء اعتقال وزيرة الثقافة بكوريا الجنوبية
وزيرة الثقافة الكورية الجنوبية تشو يون سون
وزيرة الثقافة الكورية الجنوبية تشو يون سون

فضيحة سياسية وراء اعتقال وزيرة الثقافة بكوريا الجنوبية

السبت، 21 يناير 2017 08:40 ص
وكالات

اعتُقلت وزيرة الثقافة الكورية الجنوبية تشو يون سون اليوم السبت للاشتباه بتورطها في إعداد قائمة سوداء للفنانين الذين ينتقدون الرئيسة بارك كون هيه وسط فضيحة فساد أدت إلى مساءلة الرئيسة في البرلمان .

وقال فريق المدعي الخاص الذي قدم طلب أمر الاعتقال إن تشو هي أول وزير يتم اعتقاله أثناء وجوده في منصبه.

وقالت محكمة سول الجزئية اليوم السبت في رسالة نصية إلى الصحفيين إن تشو اعتُقلت لأن جريمتها”تم التحقق منها وكانت هناك مخاوف من تدمير الأدلة.”

وطلب مكتب المدعي الخاص الذي يحقق في فضيحة الفساد يوم الأربعاء بأن تصدر المحكمة أوامر باعتقال تشو وكبير هيئة موظفي الرئاسة سابقا للاشتباه بسوء استخدام السلطة والحنث باليمين.

واعتُقل أيضا كيم كي تشون كبير هيئة موظفي الرئاسة سابقا بناء على أمر اعتقال من المحكمة.

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