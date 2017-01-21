أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن آخر موعد لتلقي طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2017 على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو مديريات التضامن الاجتماعي المختلفة على مستوى الجمهورية.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن التكريم هذا العام سيشمل فئات متنوعة جديرة بالاحتفاء، مثل الأم المثالية لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم ترشيحها من المجلس القومي لشئون الإعاقة، والأم المثالية من المعيلات، ويتم اختيارها من خلال الإدارة العامة للضمان الاجتماعي، والأم البديلة التي قامت برعاية ابن من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية مع أبنائها الطبيعيين.

وأضافت غادة والى، أن الشروط الخاصة باختيار المكرمات تشمل عددًا من المعايير تؤكد جميعها معانى سامية مثل الكفاح والعطاء الذى تقدمه الأم تجاه الأبناء والأسرة، ويؤدى إلى نجاحهم وتميزهم العلمي أو المهني، مع إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة التي تؤديها الأم، ودورها في احتضان الأبناء ورعايتهم والسهر على دراستهم وتعليمهم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، وتربيتهم على قيم مهمة مثل العمل و”من جد وجد” وغرس الأخلاق الحميدة وحب الوطن والتضحية من أجله.