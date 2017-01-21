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اليوم.. نظر أولى جلسات دعوى حظر حركة حسم الإرهابية
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. نظر أولى جلسات دعوى حظر حركة حسم الإرهابية

السبت، 21 يناير 2017 08:41 ص
وكالات

تنظر اليوم السبت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، الدعوى المطالبة بحظر حركة “حسم” الإرهابية.
وأقام الدعوى المحامي أشرف فرحات، وأودعها برقم 3639 لسنة 2016، مستعجل القاهرة، مطالبا فيها بحظر حركة “حسم الإرهابية”، اعتدادا بتبنيها عددا من الأعمال الإرهابية، منها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، ومفتي الجمهورية السابق علي جمعة، وكذلك محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي قاضي محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

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