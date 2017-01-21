عشرات الضحايا إثر انفجار قنبلة في سوق باكستاني

أعلن مسئولون باكستانيون مقتل 13 شخصا وجرح 47 آخرين على الأقل، اليوم السبت، بانفجار قنبلة في سوق في منطقة قبلية شمال غربي البلاد.

وقال المسئولون إن الاعتداء وقع في سوق للخضار في باراشينار كبرى مدن إقليم كرام القبلي، بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وكشف مسؤول في إدارة باراشينار “قتل 13 شخصا وجرح 47 على الأقل”، بينما أكد المسئولون أن حصيلة الضحايا سترتفع على الأرجح.

من جهته، صرح إكرام الله خان المسؤول في إدارة باراشينار لوكالة “فرانس برس” “قتل 12 شخصا وجرح 35 على الأقل”.

وقال خان إن الانفجار نجم عن عبوة يدوية الصنع وضعت في صندوق للخضار.

وأعلن الجيش الباكستاني أنه ارسل جنودا الى الموقع. وأضاف في بيان مقتضب أن “مروحيات الجيش تقوم بنقل المصابين”.