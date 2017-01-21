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7 قتلى إثر حادث لحافلة مجرية تقل أطفالا في إيطاليا
حادث سير في ايطاليا‎

7 قتلى إثر حادث لحافلة مجرية تقل أطفالا في إيطاليا

السبت، 21 يناير 2017 08:37 ص
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ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية آجي، السبت، إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في حادث لحافلة مجرية تقل أطفالا وقع مساء الجمعة عند أحد مخارج طريق فيرونا السريع في شمال إيطاليا.

وقالت فرق الإنقاذ في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية إن عشرات الأشخاص جرحوا ونقلوا إلى مستشفيات بعد حادث اصطدام الحافلة بعمود كهرباء واشتعال النار فيه، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وقالت الوكالة نفسها إن سائق الحافلة فرنسي وقد يكون بين القتلى.

وذكرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” أن الحافلة كانت تقل نحو 50 راكبا لم يعرف مصير 15 منهم تقريبا حتى الآن. وأشارت إلى أن الركاب شبان مجريون تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما.

وتنتظر فرق الإنقاذ، السبت، موافقة المدعي العام على فحص حطام الباص المتفحم الذي قتل في داخله ركاب، كما قالت وكالة الأنباء.

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