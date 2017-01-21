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وزيرالتموين يفتتح اليوم عدد من المجمعات بالقاهرة
وزيرالتموين محمد مصيلحي
وزيرالتموين محمد مصيلحي

وزيرالتموين يفتتح اليوم عدد من المجمعات بالقاهرة

السبت، 21 يناير 2017 08:40 ص
كتب ربيع شعبان

يفتتح اليوم السبت اللواء محمد علي المصيلحي،وزير التموين والتجارة الداخلية،عدد من المجمعات التجارية بمنطقة العباسية في محافظة القاهرة.

ومن الجدير بالذكر انه كان من المقرر افتتاح تلك المجمعات الخميس الماضي ولكن،تم التأجيل دون الإعلان عن أسباب ذلك
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