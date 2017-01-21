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السبت 21 يناير 2017 08:09 صباحاً
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أول قرار عسكري لترامب بعد توليه رئاسة أمريكا
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

أول قرار عسكري لترامب بعد توليه رئاسة أمريكا

السبت، 21 يناير 2017 08:29 ص
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قال البيت الأبيض في بيان، أمس الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم تطوير نظام دفاع صاروخي «متطور»؛ لمواجهة إيران وكوريا الشمالية.

وقال البيت الأبيض، في بيان بشأن الموقف السياسي، نشر على موقعه الإلكتروني: إن إدارة ترامب تنوي تطوير نظام دفاع صاروخي متطور؛ للحماية من هجمات إيران وكوريا الشمالية.

ولم يذكر البيان، الذي نشر بعد دقائق من تنصيب ترامب، أي تفاصيل بشأن ما إذا كان النظام سيختلف عن النظم الخاضعة للتطوير حاليا، أو تكلفته، وكيف سيتم تمويله.

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