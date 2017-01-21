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الاحتلال يفتح نيرانه صوب منازل الفلسطينيين جنوب قطاع غزة
الاحتلال الاسرائيلي ـ فلسطينيون ـ مواجهات ـ الضفة الغربية

الاحتلال يفتح نيرانه صوب منازل الفلسطينيين جنوب قطاع غزة

السبت، 21 يناير 2017 08:27 ص
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فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها، مساء اليوم الجمعة، صوب منازل المواطنين، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها صوب منازل المواطنين، إضافة لإطلاق قنابل الإنارة في الأجواء، بالتزامن مع حركة نشطة لآليات الاحتلال، شرق بلدة القرارة، شمال شرق محافظة خان يونس، جنوب القطاع.

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