فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها، مساء اليوم الجمعة، صوب منازل المواطنين، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها صوب منازل المواطنين، إضافة لإطلاق قنابل الإنارة في الأجواء، بالتزامن مع حركة نشطة لآليات الاحتلال، شرق بلدة القرارة، شمال شرق محافظة خان يونس، جنوب القطاع.