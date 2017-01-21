الرئيس الجامبي في كلمته الأخيرة: لن أكون سببا في الدماء

وجه الرئيس الجامبي المنتهية ولايته يحيي جامع كلمة أخيرة للشعب، بعد موافقته على تسليم السلطة للرئيس المنتخب “أداما باور” ومغادرة البلاد، مؤكدا أنه لن يسمح لنفسه بأن يكون سببا في إراقة الدماء في جامبيا.

وأضاف”جامع” في بيان مقتضب بثه التليفزيون الجامبي أنه قرر التخلي عن السلطة، استجابة للجهود الكريمة التي بذلها القادة الأفارقة وحفاظا على الاستقرار والأمن في البلاد، قائلا:” أعتقد أنه ليس من العقل أن نريق الدماء في بلادنا، ولابد من حل جميع المشكلات والأزمات التي نواجهها، بطريقة عقلانية وسلمية حفاظا على وحدة الشعب وأمن البلاد وسلامتها”.

وجاء بيان “جامع” بعد لقائه مع الرئيس الموريتاني “محمد ولد عبد العزيز” والرئيس الغيني “الفا كوندي”الذين أعلنا نجاح جهود الوساطة، وموافقة “جامع” على تسليم السلطة ومغادرة البلاد إلى إحدي الدول الأفريقية التي يرجح أن تكون غينيا أو موريتانيا.

وقال مسئول مقرب من لجنة الوساطة إن “جامع ” سيغادر البلاد، خلال ثلاثة أيام وربما برفقة الرئيس الغيني “كوندي”.

من ناحيته أعلن قائد قوات الدفاع “عثمان بادجي”، ولاء جميع القوات الأمنية والعسكرية في البلاد للرئيس المنتخب “باور”، مؤكدا استعدادها للدفاع عن الشرعية الدستورية في البلاد.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” هددت بالتدخل العسكري، لإجبار “جامع” على تسليم السلطة وبدأت في حشد قواتها بالسنغال المجاورة لجامبيا.

وأعلن رئيس الإيكواس “مارسيل الآن دي سوزا” أن قوة عسكرية مشتركة،دخلت جامبيا عبر منطقة “كارانج” الحدودية مع السنغال مساء الجمعة الماضي دون أي مقاومة من الجيش الجامبي، مشيرا إلى أن هذه القوة تضم أكثر من 25 دبابة و20 عربة عسكرية ومئات الجنود من السنغال وغانا ونيجيريا وتوجو ومالي وهذه القوات ستبقي في جامبيا إلى حين استتباب الوضع الأمني.