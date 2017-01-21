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اليوم .. لجنة الشئون الدينية بـ "النواب" تزور مقر مشيخة الأزهر للقاء الطيب
شيخ اﻻزهر الدكتور احمد الطيب‎

اليوم .. لجنة الشئون الدينية بـ "النواب" تزور مقر مشيخة الأزهر للقاء الطيب

السبت، 21 يناير 2017 08:24 ص
وكالات

تقوم لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بزيارة لمقر مشيخة الأزهر للقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لاستطلاع رأيه في بعض القضايا الإسلامية المثارة في الوقت الراهن، خاصة قضية تطوير الخطاب الديني.

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