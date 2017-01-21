فاز منتخب روسيا البيضاء على نظيره المجري 27-25 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ، على ملعب كيندارينا في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة في فرنسا.

وبهذا الفوز يتقدم منتخب روسيا البيضاء إلى المركز الرابع ويتساوى مع المجر فى رصيد أربع نقاط، واحتل منتخب المجر المركز الثالث بفارق مجموع الاهداف رغم الخسارة.

وتفوق منتخب روسيا البيضاء من بداية المباراة وضغط ولعب على الدائرة ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15-13، وكافح المنتخب المجري وبذل قصارى جهده لادراك التعادل لكن واصل منتخب روسيا البيضاء نجح في إنهاء الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 27-25.