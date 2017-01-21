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بالفيديو.. اشتباكات بين الامن السعودي ومسلحين في جدة
الامن السعودي

بالفيديو.. اشتباكات بين الامن السعودي ومسلحين في جدة

السبت، 21 يناير 2017 08:33 ص
متابعات

شهد حي الحرازات بمحافظة جدة، عملية أمنية لقوات الطوارئ، استهدفت استراحة يستخدمها مجموعة من الإرهابيين وكرًا لهم.

وكشفت المعلومات الأولية، أن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل اثنين من الإرهابيين، أقدما على تفجير نفسهما بأحزمة ناسفة بعدما حاصرتهما قوات الطوارئ، فيما تشير المعلومات إلى القبض على إرهابي ثالث، صباح اليوم السبت.

وطالبت القوات الإرهابيين بتسليم أنفسهم، إلا أنهم رفضوا الاستجابة، قبل أن يبادر اثنان منهم بتفجير أنفسهما بأحزمة ناسفة كانت بحوزتهما.

وتداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا تسجل تفاصيل العملية الأمنية، وتظهر محاصرة رجال الأمن للموقع الذي تحصن به المطلوبون٬ وترصد تبادلًا لإطلاق النار قبل وقوع انفجار بالقرب من الموقع.

كما تظهر المقاطع لحظة تفجير إرهابيين لأنفسهما بالأحزمة الناسفة وتطاير أشلائهما.

فيما أظهرت مجموعة من الصور مشاركة طيران الأمن في العملية للإطاحة بالمطلوبين٬ وحفظ سلامة المواطنين الموجودين بالمنطقة المحيطة.



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