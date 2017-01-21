فاز منتخب الدانمارك على نظيره القطري 32-29 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ، على ملعب اكور هوتيل ارينا في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها فرنسا.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب الدانماركي مجموعته برصيد عشر نقاط، فيما توقف رصيد قطر عند أربع نقاط في المركز الرابع.

جاءت المباراة متكافئة بين المنتخبين وتفوق المنتخب الدانماركي وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16-14، وواصل التقدم ليفوز بالمباراة بنتيجة 32-29.