عاد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الى القاهرة فى ساعة مبكرة صباح اليوم السبت قادما من مقاطعة جوانغزو جنوب الصين ، حيث شهد مع نظيره الصينى الحفل الختامى للعام الثقافى المصري الصينى الذى أقيم فى دار أوبرا جوانزو.

وقال وزير الثقافة انه اتفق مع نظيره الصينى على ان يكون العام الثقافى المصرى الصينى بداية لتعاون ثقافى بين البلدين فى شتى المجالات الثقافية وتبادل الخبرات والزيارات بين الفرق الفنية والمسئولين والخبراء فى البلدين.

وأضاف إن الوزير الصينى طلب منه ان ينقل للحكومة المصرية طلب الصين بإقامة مركز ثقافى صينى فى العاصمة الادارية الجديدة .

واشاد وزير الثقافة بالنتائج الايجابية للعام الثقافى التى انعكس فى تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات ، كما اشاد بنتائج زيارته للصين ولقاءته مع كبار المسئولين ومباحثاته مع نظيره الصيني والجولة التى قام بها فى المراكز الثقافية التاريخية الصينية.

