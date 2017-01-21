أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت الشأن المحلي، ولتهنئة التي تقدم بها أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب الأمريكي بمناسبة تنصيب الرئيس دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية خلفا لباراك أوباما.

الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرام) إن رئاسة الجمهورية تقدمت أمس بالتهنئة للشعب الأمريكي الصديق بمناسبة تولي الرئيس ال(45) للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مهام منصبه، متمنيةً دوام الاستقرار والتقدم والرخاء للشعب الأمريكي.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي، معربا عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والسداد فى أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الأمريكي الصديق، ومتطلعا إلى توطيد أواصر الصداقة وتعزيز العلاقة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على جميع المستويات.

وأشارت إلى أن رئاسة الجمهورية أعربت أن مصر تتطلع إلى أن تشهد فترة رئاسة الرئيس ترامب انطلاقة جديدة لمسار العلاقات المصرية الأمريكية، تعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمصلحة والمنفعة المشتركة، ويسودها التعاون والتشاور المثمر حول مختلف القضايا الإقليمية، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط المتخمة بالتحديات.

وأكدت الصحيفة أنه في إطار الجهود المبذولة لتوحيد صفوف الأشقاء الليبيين وتحقيق الوفاق بين جميع الأطراف الليبية التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي مع المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، حيث بحثا تطورات الأزمة الليبية ونتائج لقاءات القاهرة مع القوى الليبية المختلفة.

وقالت إن حفتر أكد أهمية الدور المصري في دعم جهود الوفاق الليبي انطلاقا من العلاقات الوثيقة بين الشعبين، كما ثمن تضحيات الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية.

وأكدت الصحيفة أن هيئة الرقابة الإدارية، أرسلت خطابات إلى جميع المصالح والهيئات الحكومية بالقاهرة والمحافظات، وذلك لإرسال جميع بيانات موظفي لجان المشتريات بكل هيئة أو مصلحة أو مديرية لمتابعة خطة المشتريات بها، وإجراء الرقابة والمتابعة بشكل دائم.

وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن هذا الإجراء يأتي بهدف البحث والتحري عن ممتلكات وثروات وتقارير الذمة المالية الخاصة بهؤلاء المسئولين والموظفين بكل مصلحة وهيئة حكومية، وكذلك لمعرفة خطة المشتريات المقرر إتمامها بكل المصالح والهيئات الحكومية حتى تتمكن الهيئة من متابعتها بشكل دوري.

الجمهورية:

ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية) إن وزير الزراعة الدكتورعصام فايد أكد ضرورة إجراء تعديلات جديدة على قانون الزراعة للسيطرة على التعديات على الأراضي الزراعية، موضحا أن المستشار القانوني للوزارة يقوم بمراجعتها حاليا تمهيدا لعرضها على رئيس الوزراء.

وأضافت الصحيفة أن وزير الزراعة كشف أن التعديلات تضمنت استبدال المادة 154 الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية بالمادة 150 من نفس القانون بالحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إضافة لاستبدال المادة 158 بحيث يحدد وزير الزراعة مع وزير التنمية المحلية رسوم منح التصاريح على ألا تزيد في جميع الأحوال على 1000 جنيه للقيراط الواحد وتخصص الحصيلة لأغراض إزالة هذه المخالفات.

وقال إن التعديلات تتضمن أن يكون تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإزالة في جرائم البناء على الأراضي الزراعية بالطريق الإداري عن طريق الوحدة المحلية المختصة إضافة لحظر تزويد العقارات بالمرافق العامة.

وأكدت الصحيفة أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أكد أن دعوة مصر لاجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس يكتسب أهمية كبيرة لصياغة ملامح حزمة الموضوعات المنتظر أن تتناولها المفاوضات التجارية متعددة الأطراف خلال الأشهر القادمة في منظمة التجارة العالمية أملا في الوصول إلى نتائج إيجابية بشأنها في المؤتمر الوزاري ال(11) للمنظمة المزمع عقده بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس خلال شهر ديسمبر القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه طالب بأن تكون مواجهة الفساد ثقافة عامة وشاملة وحاسمة سواء أكان الفساد متعلقا بالاختلاس أم بالمجاملة أم بالمحسوبية، وقال إن مبدأ تكافؤ الفرص وإعطاء كل ذي حق حقه وتقديم الكفاءة على الولاء وإعطاء ذوي الكفاءات فرصهم كاملة أحد أهم وجوه العدالة الشاملة مع ضرورة إيقاظ الضمائر وحسن المراقبة.

وقالت إن وزير الأوقاف طالب، أيضا، بأن يصبح رفض الفساد ومواجهته ثقافة مجتمعية ففي الوقت الذي تتم فيه محاسبة كل مسئول تسول له نفسه الوقوع في براثن الفساد يجب أن يتفهم المجتمع بكل فئاته ومستوياته ما تقتضيه مواجهة الفساد من روح عامة لدى المسئولين ولدى أفراد المجتمع جميعا حيث نريد أن يصبح رفض المجاملة والمحسوبية والحصول على غير الحق مبدأ وثقافة عامة.

أخبار اليوم:

وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إن مصدرا حكوميا أكد أن مجلس الوزراء يدرس حاليا حزمة قرارات سوف تتخذها خلال الفترة القادمة وتحدث لأول مرة، موضحا أن هذه القرارات تتعلق بإجراءات توفير السلع وخفض التكلفة وأسعار البيع للجمهور وتشمل الإستيراد المباشر للحكومة من الخارج بدون وسيط، وتحملها أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن ارتفاع التكلفة للسلع التي توزع على البطاقات التموينية، وأيضا الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الكبرى، والتعاقد على توريد كميات السلع الأساسية طبقا لبرامج تسليم تسمح باستمرار الإمداد والتمويل، والحصول على خصومات وتسهيلات في السداد، وتخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تعد حملات رقابية يومية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والسوق السوداء، وأضاف أنه فيما يتعلق بإجراءات توفير السلع وخفض التكلفة وأسعار البيع للجمهور تطرح منافذ وزارة التموين والجمعيات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي سلعا غذائية بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور جلال السعيد وزير النقل أكد أنه تم الاتفاق مع البنك الأوروبي على إنشاء خط سكة حديد من المناشي إلى أكتوبر بتكلفة ١٫٨ مليون يورو، وذلك ضمن مشروع إقامة ميناء جافها “لوجستي”‬ بمنطقة السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تمويل شراء جرارات جديدة للسكك الحديدية بتكلفة ١٢٦ مليون يورو إلى جانب تطوير وتحديث كامل للخط الأول لمترو الأنفاق.

وأشارت إلى أن وزير التعليم الهلالي الشربيني أعلن أن حجم الزيادة في تكلفة طباعة الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني بلغت حوالي 100 مليون جنيه، بعد موافقة مجلس الوزراء على زيادة تكلفة الطباعة بنسبة 50% لأصحاب المطابع بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه حتى تستطيع الالتزام بتوقيتات الطباعة والتوريد قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الوزير أن وزارة التربية والتعليم تتولى صرف هذه المبالغ والمستحقات بدون تخصيص أي اعتمادات مالية جديدة من وزارة المالية، بعدما حققت وفرة مالية كبيرة من ترشيد عمليات طباعة بعض الكتب الأخرى بعد وضعها على إسطوانات مدمجة، بحيث تغطي الزيادة في التكلفة.

الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي قالت صحيفة (الأهرام) إن الرئيس السورى بشار الأسد أعلن أن حكومته شرعت فى إعادة إعمار ضواحي العاصمة دمشق وأنها تخطط في الوقت الراهن للقيام بخطوات مماثلة في حلب وغيرها من المدن السورية الأخرى المتضررة، مشيرا إلى أن تمويل هذه العملية ستتم بدعم من روسيا والصين وإيران والعديد من البلدان الأخرى.

وقال الأسد في حديث أدلى به لقناة «تي بي إس» اليابانية “لقد بدأنا قبل نهاية الأزمة. فوضعنا الخطط وبدأنا في الضواحي المحيطة بدمشق. والآن نخطط لحلب والمدن الأخرى لإعادة بناء ضواح جديدة بدلا من تلك التي تم تدميرها، ولكن بطريقة حديثة وبالتالي فنحن لم ننتظر، ولن ننتظر إلى أن تنتهي الأزمة ويمكننا البدء مباشرة والشعب السوري مصمم على إعادة بناء بلده”.

وأضافت الصحيفة أن مصادر يمنية أفادت بمقتل صهر زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، في غارة للتحالف العربي في مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وأشارت إلى أن وسائل إعلام كشفت أن القيادي خالد المدانى صهر زعيم الحوثيين قتل أمس الأول في غارة لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت موكبه بمديرية نهم شمال شرق صنعاء، كما استهدف طيران التحالف حاجز تفتيش للحوثيين في منطقة عبال بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى مقتل ١٨ متمردا.

ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية) إن عدة دول شهدت مظاهرات حاشدة احتجاجا على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أنه في بريطانيا تدلت من جسر البرج الشهير في لندن لافتة تقول “ابن الجسور لا الجدران” في إشارة إلى تعهد ترامب ببناء جدار على طول الحدود بين بلاده والمكسيك. وعلى مقربة من البرلمان البريطاني رفع المحتجون لافتات تقول “المهاجرون مرحب بهم هنا” و”الهجرة أقدم من اللغة” فوق جسر وستمنستر.

وأشارت الصحيفة إلى أن متظاهرين نظموا وقفات مماثلة أمام جدران برلين في ألمانيا طالبت بعد بناء المزيد من الجدران التي تقسم الشعوب .. وفي مانيلا، تظاهر المئات من الفلبينيين أمام مبنى السفارة الأمريكية للتنديد بدونالد ترامب أثناء تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أدى اليمين الدستورية، وذلك في إطار مراسم تنصيب الرئيس رقم 45 في تاريخ الولايات المتحدة.

واضافت أن المراسم، التي انطلقت منذ أول أمس وتنتهي اليوم، تأتي بتكلفة تجاوزت الـ 200 مليون دولار وسط إجراءات أمنية مشددة، ومظاهرات حاشدة دعت إليها أكثر من 100 منظمة وجماعة مختلفة في جميع أنحاء أمريكا.

وأشارت إلى أن المراسم الأولية بدأت أمس الأول الخميس حيث قام ترامب ونائبه مايك بينس بوضع إكليل من الزهور على نصب الجندي المجهول في مقبرة “‬أرلينجتون” الوطنية، ثم اتجها إلى نصب لينكولن أحد رموز العاصمة الأمريكية حيث أقيم حفل تحت شعار “‬لنجعل أمريكا عظيمة مجددا”، ووعد الرئيس الأمريكيين بالعمل على توحيد أمة منقسمة سياسيا، وذلك خلال خطابه.