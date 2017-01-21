تلقى زعيم حركة “البديل المناسب” اليمينية الأمريكية المتطرفة “ريتشارد سبنسر”، لكمة على الهواء أثناء إجراء حوار مع التليفزيون الأسترالي، على بعد خطوات من مقر الكابيتول هول الذي شهد احتفالات تنصيب الرئيس الجديد.

وكان المذيع الأسترالي يسأل “سبنسر” عن معني الدبوس الذي يرتديه وهو على شكل “ضفدع”، وقبل أن يتمكن من الرد اقترب منه أحد المعارضين لـ “ترامب” ووجه له لكمة قاسية في وجهه وأسرع بالفرار.

وبثت العديد من شبكات التلفزة الأمريكية وعلي رأسها CNN مشهد تعرض “سبنسر”للكمة القاسية متبوعة بتشفٍ وسخرية.

وقال “سبنسر” إن الأمر كان فظيعا واللكمة كانت قاسية ومحرجة خاصة أنها على الهواء وفي وضح النهار، مشيرا إلى أنه استنجد بالطوارئ 911 لكنهم لم يستجيبوا له ولم يتحركوا لإنقاذه ممن وصفهم بالغوغائيين وسخر من إدارة خدمات الطوارئ، قائلا:” يبدو أنهم كانوا مشغولين بمتابعة أحدث تغريدات الرئيس ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لذلك لم يتمكنوا من الحضور عندما احتجت إليهم.

ويشار إلى أن “سبنسر” واحد من أشد الأمريكيين تطرفا وعداء للمسلمين والمهاجرين، وسبق أن دعا “ترامب” إلى إلقائهم في المحيط لتطهير البلاد منهم، ويعد واحدا من أخطر النازيين الجدد في الولايات المتحدة، وله مقاطع الفيديو منتشرة على يوتيوب تتضمن خطابات تحريضية، ضد الأقليات.

وسبق لـ”سبنسر” وأنصاره أداء التحية النازية الشهيرة في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن والاعتداء على مؤيدي “هيلاري كلينتون” أثناء الاحتفالات بفوز “دونالد ترامب” ويزعم أن البيض فقط هم الذين يستحقون الحياة، وهم وحدهم القادرون على إنقاذ الحضارة الغربية وقيمها من التهديد.

ودعا “سبنسر” في خطاباته المسجلة على اليوتيوب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية إلى ممارسة ما أسماه بـ” التطهير العرقي السلمي”، وإجبار العرب والمسلمين والأفارقة واللاتينيين على مغادرة “أراضي البيض” فورا وبشكل طوعي.