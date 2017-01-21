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اليوم.. وزير النقل يتفقد المشروع القومي للطرق والكباري
الدكتور جلال السعيد - محافظ القاهرة

اليوم.. وزير النقل يتفقد المشروع القومي للطرق والكباري

السبت، 21 يناير 2017 07:27 ص

يقوم وزير النقل الدكتور جلال السعيد، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية لمتابعة المشروع القومي للطرق وعدد من الكباري التي تنفذها الوزارة بطريق (شبرا - بنها) الحر.

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