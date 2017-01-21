الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين وزيرينالسبت، 21 يناير 2017 07:16 ص
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على تعيين الجنرال المتقاعد جون كيلي وزيرا للأمن الداخلي ليصبح ثاني عضو في إدارة الرئيس ترامب بعد تعيين الجنرال جيمس ماتيس وزيرا للدفاع.
ووافق 88 عضوا الجمعة 20 يناير/كانون الثاني على تعيين كيلي مقابل اعتراض 11 عضوا، وذلك بعد ساعات من أداء الرئيس الجديد دونالد ترامب اليمين.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق قبل ذلك على تعيين الجنرال جيمس ماتيس وزيرا للدفاع، ليكون أول عضو في إدارة ترامب ينال الضوء الأخضر من المجلس.
وماتيس الضابط السابق في سلاح مشاة البحرية الأمريكية (66 عاما)، هو إحدى الشخصيات الأكثر توافقية في إدارة ترامب، وقد حصل على 98 صوتا مؤيدا مقابل صوت واحد معارض.
ويحظى ماتيس الذي قاتل في العراق وأفغانستان بالاحترام، ولم يجد نفسه مضطرا لبذل مجهود كبير من أجل إقناع أعضاء مجلس الشيوخ.
ويرى خبراء أنه في الوقت الذي يثير فيه الرئيس ترامب قلق العديد من المسؤولين الأمريكيين، الديمقراطيين والجمهوريين، بسبب مواقفه من روسيا، فإن الجنرال ماتيس يطمئنهم من خلال تعبيره عن الحذر إزاء موسكو، مشيدا بالاستخبارات الأمريكية التي كان ترامب انتقدها علنا.
هذا ونشر البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني وثيقة تحدد الإطار العام لسياسة الدفاع التي سيعتمدها ترامب.
من جهته، أشار الرئيس الجديد ترامب في تصريحاته، إلى أنه يريد “إعادة بناء الجيش الأمريكي”، فضلا عن زيادة القدرات الدفاعية الصاروخية الأمريكية في مواجهة التهديدات البالستية الكورية الشمالية والإيرانية، كما وعد ترامب بـ”عمليات قاسية” مع حلفاء الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش و”المجموعات الإسلامية الإرهابية والراديكالية” الأخرى.
-
رسميا.. الرئيس الجامبي يعلن تنحيه ويستعد لمغادرة البلاد
أعلن الرئيس الجامبي السابق يحيى جامع تخليه عن الحكم من أجل الحفاظ على مصلحة بلاده وإبعاد شبح الحرب عنها. وأضاف جامع - في خطاب بثه التلفزيون فجر السبت قبل أن يغادر على ...Sat, 21 Jan 2017 03:58:34 GMT
-
"الإندبندنت": ترامب يفصل جميع سفراء أمريكا بالخارجSat, 21 Jan 2017 00:56:44 GMT
-
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة ببنغازي إلى قتيل وعشرة جرحى
ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير السيارة المفخخة التي انفجرت بمحيط مسجد أبو هريرة في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي شرقي البلاد اليوم الجمعة، إلى قتيل و10جرحى مدنيين بينهم ...Fri, 20 Jan 2017 17:53:39 GMT
-
طائرة استطلاع اسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية
أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أن طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب. وذكر بيان للجيش اللبناني، أن الطائرة ...Fri, 20 Jan 2017 23:22:43 GMT
-
"يَعلَمُ مَا في نَفسي" قصص عن معاناة النساء
صدر حديثا عن دار ومكتبة حرف للنشر والتوزيع في القاهرة “يَعلَمُ مَا في نَفسي” مجموعة قصصية للكاتبة نعمة الله محمد عبد الغني آل موسى. المجموعة تحتوي على عدد من القصص ...Fri, 20 Jan 2017 23:22:43 GMT
-
نائب رئيس الوزراء التركي ينفي تصريحاته حول "الأسد"
نفى نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، تصريحات نسبت له مفادها أن أنقرة لم تعد تصر على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة. وأصدر مكتب شميشك بيانا، الجمعة، ...Fri, 20 Jan 2017 23:22:43 GMT
-
"متحف الطفل" يستضيف المصرى الفائز برحلة للمريخ
يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع، فى الواحدة من ظهر الثلاثاء القادم المغامر محمد سلام ، المصرى الوحيد الفائز ضمن 24 مغامر من مختلف أنحاء العالم ينطلقون إلى كوكب ...Fri, 20 Jan 2017 23:11:08 GMT
-
تمثال لـ"ترامب" بشعر حقيقي في متحف فرنسي للشمع
أزاح متحف للشمع في باريس الستار يوم الخميس عن تمثال لدونالد ترامب صمم بشعر آدمي حقيقي، وهو تمثال جرى إعداده على عجل بعد أن سجل ترامب فوزا مفاجئا في الانتخابات ...Fri, 20 Jan 2017 23:11:08 GMT
-
فوز المستشار سمير البهي برئاسة نادي قضاة مجلس الدولة
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، فوز المستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة، بمنصب رئيس النادي، في انتخابات التجديد الكلي لمجلس ...Fri, 20 Jan 2017 23:11:08 GMT