هنأ الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو الجمعة، دونالد ترامب على تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، معرباً في الوقت نفسه عن رغبته في اجراء حوار “محترم” معه.

وكتب بينيا نييتو على تويتر: “سنعمل معا بمسؤولية مشتركة لتعزيز علاقاتنا”، مضيفاً “سنقيم حواراً محترماً مع ادارة ترامب”.

وفي حين خرجت في المكسيك تظاهرات عدة مناوئة للرئيس الاميركي الجديد شاركت فيها أعداد أقل من المتوقع، اعتبر بينيا نييتو أن “السيادة والمصلحة الوطنية وحماية المكسيكيين” هي التي “ستوجه العلاقة مع الحكومة الأميركية الجديدة”.

وأشارت المكسيك الى أن وزيري الاقتصاد والخارجية المكسيكيين سيجتمعان مع نظيريهما الاميركيين الاربعاء والخميس المقبلين.

وكان ترامب وعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك وطرد 11 مليون أجنبي مقيمين على الأراضي الأميركية بصورة غير شرعية.