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اليوم.. مصر تواجه أوغندا في مباراة الفرصة الأخيرة بأمم إفريقيا
منتخب مصر ـ منتخب مالي ـ الجابون 2017‎

اليوم.. مصر تواجه أوغندا في مباراة الفرصة الأخيرة بأمم إفريقيا

السبت، 21 يناير 2017 07:11 ص

يواجه المنتخب المصري لكرة القدم، في التاسعة مساء، نظيره الأوغندي على استاد بور جونتي، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الجابون.

وكان الفراعة قد تعادلو مع منتخب مالي في المباراة الأولى، فيما فازت غانا على أوغندا.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على أوغندا اليوم ليقترب خطوة من التأهل إلى دور الـ16 للبطولة التي فاز بها 7 مرات من قبل.

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