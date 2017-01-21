تيريزا ماي تؤكد ان ترامب “سيقر بأهمية” الحلف الأطلسيالسبت، 21 يناير 2017 07:07 ص
أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة، ان دونالد ترامب “سيقر باهمية حلف شمال الاطلسي”، وذلك بعدما اعتبر الرئيس الاميركي الجديد ان الحلف “عفا عليه الزمن”.
وقالت ماي في مقابلة مع صحيفة “فايننشل تايمز”: “انا واثقة أيضاً من ان الولايات المتحدة ستقر باهمية التعاون الذي لدينا في اوروبا لضمان دفاعنا وامننا المشترك”.
وفي مقابلة نشرت الاحد، رأى ترامب ان الحلف الاطلسي “عفا عليه الزمن” وخصوصاً “لانه لم يبد اهتماماً بالارهاب”.
ورفض الامين العام للحلف ينس ستولتنبرغ انتقادات ترامب، معلناً ان الاطلسي سبق ان التزم في شكل قوي بالمعركة ضد الارهاب الدولي.
واضاف: “انا واثق تماماً بأن الولايات المتحدة ستواصل ضمان التزامها داخل الحلف”، لافتاً إلى أن ترامب “ابلغني في شكل واضح جداً ان الولايات المتحدة ستستمر في التزامها مع الحلف الاطلسي”.
وفي خطاب تنصيبه الجمعة، وعد ترامب ب”تعزيز التحالفات القديمة وبناء اخرى”، مبدياً اسفه لكون اميركا “مولت جيوش بلدان اخرى” من دون ان يحدد تلك البلدان.
وفي مقابلتها مع صحيفة “فايننشل تايمز” عبرت ماي ايضاً عن ثقتها في مستقبل العلاقات بين لندن وواشنطن خلال عهد ترامب.
وقالت: “إنه انطلاقاً من المحادثات التي سبق وأجريناها، أعتقد أننا ملتزمان نحن الاثنان تطوير العلاقة الخاصة بين بلدينا والعمل من أجل رخاء وأمن شعوبنا على جانبي المحيط الأطلسي”.
واضافت أنها تتطلع “إلى مناقشة هذه القضايا وقضايا أخرى، عندما نجتمع في واشنطن”.
وستلتقي ماي ترامب في الربيع المقبل خلال زيارة رسمية لواشنطن، بحسب رئاسة الوزراء. وذكرت فايننشل تايمز أن الاجتماع قد يتم في شباط/فبراير.
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