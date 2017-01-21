الجنايات تستكمل محاكمة المتهم في "أحداث ماسبيرو الثانية" اليومالسبت، 21 يناير 2017 06:26 ص
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبد الحميد في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث ماسبيرو الثانية”.
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رسميا.. الرئيس الجامبي يعلن تنحيه ويستعد لمغادرة البلاد
أعلن الرئيس الجامبي السابق يحيى جامع تخليه عن الحكم من أجل الحفاظ على مصلحة بلاده وإبعاد شبح الحرب عنها. وأضاف جامع - في خطاب بثه التلفزيون فجر السبت قبل أن يغادر على ...Sat, 21 Jan 2017 03:58:34 GMT
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"الإندبندنت": ترامب يفصل جميع سفراء أمريكا بالخارجSat, 21 Jan 2017 00:56:44 GMT
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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة ببنغازي إلى قتيل وعشرة جرحى
ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير السيارة المفخخة التي انفجرت بمحيط مسجد أبو هريرة في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي شرقي البلاد اليوم الجمعة، إلى قتيل و10جرحى مدنيين بينهم ...Fri, 20 Jan 2017 17:53:39 GMT
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طائرة استطلاع اسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية
أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أن طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب. وذكر بيان للجيش اللبناني، أن الطائرة ...Fri, 20 Jan 2017 23:22:43 GMT
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"يَعلَمُ مَا في نَفسي" قصص عن معاناة النساء
صدر حديثا عن دار ومكتبة حرف للنشر والتوزيع في القاهرة “يَعلَمُ مَا في نَفسي” مجموعة قصصية للكاتبة نعمة الله محمد عبد الغني آل موسى. المجموعة تحتوي على عدد من القصص ...Fri, 20 Jan 2017 23:22:43 GMT
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نائب رئيس الوزراء التركي ينفي تصريحاته حول "الأسد"
نفى نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، تصريحات نسبت له مفادها أن أنقرة لم تعد تصر على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة. وأصدر مكتب شميشك بيانا، الجمعة، ...Fri, 20 Jan 2017 23:22:43 GMT
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"متحف الطفل" يستضيف المصرى الفائز برحلة للمريخ
يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع، فى الواحدة من ظهر الثلاثاء القادم المغامر محمد سلام ، المصرى الوحيد الفائز ضمن 24 مغامر من مختلف أنحاء العالم ينطلقون إلى كوكب ...Fri, 20 Jan 2017 23:11:08 GMT
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تمثال لـ"ترامب" بشعر حقيقي في متحف فرنسي للشمع
أزاح متحف للشمع في باريس الستار يوم الخميس عن تمثال لدونالد ترامب صمم بشعر آدمي حقيقي، وهو تمثال جرى إعداده على عجل بعد أن سجل ترامب فوزا مفاجئا في الانتخابات ...Fri, 20 Jan 2017 23:11:08 GMT
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فوز المستشار سمير البهي برئاسة نادي قضاة مجلس الدولة
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، فوز المستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة، بمنصب رئيس النادي، في انتخابات التجديد الكلي لمجلس ...Fri, 20 Jan 2017 23:11:08 GMT