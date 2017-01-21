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الجنايات تستكمل محاكمة المتهم في "أحداث ماسبيرو الثانية" اليوم
محكمة - محاكمة

الجنايات تستكمل محاكمة المتهم في "أحداث ماسبيرو الثانية" اليوم

السبت، 21 يناير 2017 06:26 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبد الحميد في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث ماسبيرو الثانية”.

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