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اليوم.. استكمال محاكمة 136 متهما في "أحداث مجلس الوزراء"
شاكوش - محكمة

اليوم.. استكمال محاكمة 136 متهما في "أحداث مجلس الوزراء"

السبت، 21 يناير 2017 06:04 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت،  إعادة إجراءات محاكمة 136 متهما ممن سبق وأن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء”.

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