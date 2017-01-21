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اليوم.. القاهرة تستضيف مؤتمر دول جوار ليبيا
وزارة الخارجية المصرية

اليوم.. القاهرة تستضيف مؤتمر دول جوار ليبيا

السبت، 21 يناير 2017 06:04 ص

تستضيف جمهورية مصر العربية بمقر وزارة الخارجية، اليوم السبت، الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.

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