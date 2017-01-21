"يَعلَمُ مَا في نَفسي" قصص عن معاناة النساء

صدر حديثا عن دار ومكتبة حرف للنشر والتوزيع في القاهرة “يَعلَمُ مَا في نَفسي” مجموعة قصصية للكاتبة نعمة الله محمد عبد الغني آل موسى. المجموعة تحتوي على عدد من القصص ...