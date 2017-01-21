المغرب ينتزع أول ثلاث نقاط في أمم أفريقيا بالفوز على توجو

احتفظ المنتخب المغربي بآماله في الصعود إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الجابون، وانتزع أول ثلاث نقاط بالفوز على المنتخب التوجولي 3-1 مساء اليوم ...