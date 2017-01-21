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مصرع وإصابة 3 أطفال في انهيار حائط بقرية توماس بالأقصر
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مصرع وإصابة 3 أطفال في انهيار حائط بقرية توماس بالأقصر

السبت، 21 يناير 2017 03:11 ص

لقيت طفلتان مصرعهما، وأصيبت ثالثة في انهيار حائط بمركز إسنا، جنوب الأقصر.

وكان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر قد تلقي اخطارا من مركز شرطة اسنا يفيد بمصرع طفلتين وإصابة ثالثة إثر انهيار حائط بقرية “توماس 3” أسفر عن مصرع: ملك محمد عبد الصبور (8 سنوات)، وزينب مصطفى فاضل (6 سنوات)، وإصابة الطفلة وردشان رمضان فاضل (6 سنوات).

وانتقل على الفور إلى مكان الحادث محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، والأجهزة التنفيذية والأمنية، وتبين أن المنزل مبني بالطوب اللبن، وحدث انهيار في أحد حوائطه، طوله 3 أمتار، وارتفاعه 5 أمتار، تم نقل الطفلة المصابة إلى مستشفى إسنا المركزي، والجثتين تم ايداعهما بالمشرحة، وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لإصدار تصريح الدفن للطفلتين ومباشرة التحقيقات.

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