أعلنت إذاعة موريتانيا، قبل قليل، أن الرئيس الجامبي يحيى جامع قرر التنحي عن السلطة للرئيس المنتخب أداما باروا.

وأضافت الإذاعة الموريتانية، التي قطعت بثها لإعلان التنحي، أن الرئيس الجامبي قرر التنحي حقنا للدماء وحفاظا على وحدة أراضي بلاده وتفاديا للتدخل الخارجي.

ويأتي القرار نجاحا لمبادرة موريتانية قادها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وشارك فيها رئيس غينيا الفا كوندى.

وكانت صحيفة (الطواري) الإلكترونية الموريتانية قد نقلت عن مصدر موثوق أن الأزمة الجامبية التى نتجت عن رفض الرئيس المنتهية ولايته يحي جامع التنازل عن السلطة للرئيس المنتخب آداما بارو، قد انتهت بشكل فعلي حيث استطاع الرئيسان الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والغيني الفا كوندي اقناع يحي جامع بالتنازل عن السلطة والاعتراف بالرئيس الجديد مقابل خروج آمن له وتعهد بعدم متابعته.

وأوضحت الصحيفة أن هناك أربع دول عرضت استضافة الرئيس الجامبي المنتهية ولايته هي: موريتانيا وغينيا كوناكري والمغرب بالإضافة إلى قطر.