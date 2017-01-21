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"السكة الحديد" تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"السكة الحديد" تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان

السبت، 21 يناير 2017 06:37 ص

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن تفاصيل حادث القطار المتجه إلى السد العالي مساء الجمعة، حيث أكدت سقوط عجلات من جرارين وعربتين من القطار أثناء دخولهم حوش محطة الدومرية في أدفو بأسوان.

وقال المهندس مدحت شوشة رئيس الهيئة، إن الجرارين والعربتين عباره عن استوك فوارغ بدون ركاب واثناء دخوله حوش محطة الدومرية الواقعة بين محطة السباعية ومحطة ادفو سقطت عجلات البوجى الامامى والخلفى وتم ارسال ونش لسحب العربات الساقطة عن القضبان.

وأوضح شوشة، أن ذلك تسبب في حدوث بعض التأخيرات للقطارات فى الاتجاهين ما بين محطتى السباعية وادفو لحين رفع عجلات البواجى وعودة الحركة الى طبيعتها ، وتعتذر الهيئة للركاب على هذه التأخيرات حرصا على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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