المدير الفني لمنتخب المغرب: سعادتي لاتوصف بالفوز على توجو بثلاثيةالسبت، 21 يناير 2017 02:47 ص
أعرب الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي، عن سعادته بانتزاع أول ثلاث نقاط في بطولة الأمم الإفريقية، وقال: “سعادتي لا توصف بالأداء الاستثنائي للفريق وتنفيذ التعليمات باستغلال الكرات الثابتة وتحقيق الفوز على منتخب توجو 3 -1”.
وأضاف المدير الفني لمنتخب المغرب في تصريحات صحفية، مساء الجمعة: “أنه برغم كل الصعوبات والإصابات أبحث دائما عن التشكيل المثالي وأعتمدت على ثلاثة من المدافعين في العمق لايقاف خطورة الخصم القوي المميز بالهجوم السريع مع خطورة المخضرم اديبايور. وفي الشوط الأول هاجمنا بقوة، وأدى النجوم بتركيز شديد وواصلنا الضغط في الشوط الثاني ونجحنا في إيقاف خطورة الخصم”.
وأكد المدير الفني لمنتخب أسود المغرب: “سنستعد بمنتهى القوة للمباراة المقبلة بعد الدفعة المعنوية التى حصلنا عليها مساء اليوم لأن منتخب كوت ديفوار مستواه في إرتفاع مستمر كما حدث في البطولة السابقة التى فاز بها ولذلك مواجهته ستكون صعبة جدا.. ويجب أن نلعب بحذر وبتوازن دفاعي هجومي لتحقيق الإنتصار وضمان الإستمرار في البطولة”.
-
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة ببنغازي إلى قتيل وعشرة جرحى
ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير السيارة المفخخة التي انفجرت بمحيط مسجد أبو هريرة في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي شرقي البلاد اليوم الجمعة، إلى قتيل و10جرحى مدنيين بينهم ...Fri, 20 Jan 2017 17:53:39 GMT
-
اعتقال 90 محتجا خلال التظاهرات المناهضة لترامب في واشنطن
اعتقلت الشرطة الامريكية 90 محتجا خلال التظاهرات المناهضة لتنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة في العاصمة واشنطن. وذكرت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية اليوم ...Fri, 20 Jan 2017 21:36:10 GMT
-
تأخير في حركة قطارات الوجه القبلي بسبب حادث قطار
أعلنت هيئة السكة الحديد عن سقوط البوجي لجرارين ٣٠٧٨ /٢١٥١ والعربتين ١١٤٢٧/١١٥٣٣ أثناء دخولهم حوش محطة الدومرية ما بين محطة السباعية وإدفو. وقالت الهيئة - فى بيان لها ...Fri, 20 Jan 2017 20:45:42 GMT
-
البرادعي: هذه أسباب غيابي عن 25 يناير
قال د.محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري، إنه عندما قرر النزول لمصر في 2010 لم يكن لديه برنامج عملي جاهز، ولكنه لم يكتفِ بالأفكار فقط، بل كان يذهب لمختلف ...Fri, 20 Jan 2017 20:19:25 GMT
-
"الصحة": لا إصابات أو وفيات جراء حادث قطار أسوان
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن حادث خروج عربة قطار عن القطبان على خط الأقصر/أسوان للسكك الحديدية مساء اليوم لم يسفر عن أيه إصابات أو وفيات. وقال الدكتور عربي محمد ...Fri, 20 Jan 2017 20:19:25 GMT
-
عمرو بركات يوقع للأهلي أربع سنوات ونصف السنة
أعلن عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن عمرو بركات لاعب فريق ليرس البلجيكي وقع على عقود انضمامه للنادي لمدة أربع سنوات ونصف السنة. وقال سراج - في تصريح مساء ...Fri, 20 Jan 2017 20:06:28 GMT
-
احذر.. هذه الرسالة تدمر هاتفك الـ"آي فون"
اكتشف بعض مستخدمي هاتف آي فون رسالة تتسبب في “قتل” هواتفهم الذكية وتوقفها عن العمل، حيث تؤثر على أجهزة الإصدار القديم من نظام التشغيل iOS 10، في حين لا تؤثر على ...Fri, 20 Jan 2017 19:40:40 GMT
-
ترامب يقسم على كتابين .. لأمه وأبراهام لينكولن
بثت قناة “الحرة” تقريرا عن “كتاب قسم الرؤساء الأمريكيين”، حيث يقول المؤرخون إن منظمي حفل تنصيب أول رئيس أمريكي كانوا قد نسوا أن يجلبوا الكتاب المقدس الذي كان ...Fri, 20 Jan 2017 19:25:08 GMT
-
مناهضون لترامب يحطمون متاجر وسيارات بواشنطن
قام مئات من الملثمين يرتدون زيا اسود تجمعوا تعبيرا عن رفضهم للرئيس المنتخب دونالد ترامب برشق الحجارة وتحطيم النوافذ في وسط واشنطن بحسب صحفيين من وكالة فرانس برس. ...Fri, 20 Jan 2017 17:53:39 GMT