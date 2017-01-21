أعرب الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي، عن سعادته بانتزاع أول ثلاث نقاط في بطولة الأمم الإفريقية، وقال: “سعادتي لا توصف بالأداء الاستثنائي للفريق وتنفيذ التعليمات باستغلال الكرات الثابتة وتحقيق الفوز على منتخب توجو 3 -1”.

وأضاف المدير الفني لمنتخب المغرب في تصريحات صحفية، مساء الجمعة: “أنه برغم كل الصعوبات والإصابات أبحث دائما عن التشكيل المثالي وأعتمدت على ثلاثة من المدافعين في العمق لايقاف خطورة الخصم القوي المميز بالهجوم السريع مع خطورة المخضرم اديبايور. وفي الشوط الأول هاجمنا بقوة، وأدى النجوم بتركيز شديد وواصلنا الضغط في الشوط الثاني ونجحنا في إيقاف خطورة الخصم”.

وأكد المدير الفني لمنتخب أسود المغرب: “سنستعد بمنتهى القوة للمباراة المقبلة بعد الدفعة المعنوية التى حصلنا عليها مساء اليوم لأن منتخب كوت ديفوار مستواه في إرتفاع مستمر كما حدث في البطولة السابقة التى فاز بها ولذلك مواجهته ستكون صعبة جدا.. ويجب أن نلعب بحذر وبتوازن دفاعي هجومي لتحقيق الإنتصار وضمان الإستمرار في البطولة”.