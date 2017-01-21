ذكرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، ان الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، قام بفصل جميع سفراء أمريكا في الخارج، قبل أن يستقر على تعين بدائل لهم حتى الآن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ترامب، طالب جميع السفراء الأمريكيين بمغادرة مكاتبهم في منتصف يوم تنصيبه كرئيس جديد للبلاد.

وأوضحت، أن ترامب طالب جميع السفراء في دول العالم، الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، أن يغادروا مكاتبهم في منتصف يوم تنصيبه، وبدون اعطائهم فترة سماح.

وأشارت “الاندبندنت” إلى أن فريق ترامب قد أعلن في 23 ديسمبر الماضي أنه لن يكون هناك أية استثناءات في مد فترة عمل السفراء بعد حلف اليمين، على عكس الرؤساء السابقين.