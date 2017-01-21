تأهل فريق أهلي جدة لدور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد تغلبه على الشعلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن دور الـ32 من المسابقة.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 15 بهدف سجله سلمان المؤشر، ثم عادل سعد الدوسري للشعلة في الدقيقة 50، ليعود الأهلي ويسجل هدف الفوز عن طريق حسين المقهوي في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع ليقود الأهلي للدور المقبل، بحسب وكالة أنباء “واس”.

وبذلك يواجه الأهلي في دور الـ 16 فريق القادسية.