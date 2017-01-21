قلب فريق بايرن ميونخ تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 على مضيفه فرايبورج مساء الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة السابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتوج بايرن بطلاً للدور الأول من المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثاني وبغض النظر عن باقي نتائج المرحلة.

وهذا هو الفوز السادس على التوالي لبايرن في مبارياته بالمسابقة التي يتطلع للفوز بها للموسم الخامس على التوالي.

وأقيمت المباراة في طقس بارد للغاية حيث اقتربت درجة الحرارة من عشر درجات مئوية تحت الصفر.