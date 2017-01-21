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السبت 21 يناير 2017 01:28 صباحاً
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الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة
البورصة الامريكية

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

السبت، 21 يناير 2017 01:20 ص

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة في ختام تعاملاتها الجمعة، حيث ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 94.57 نقطة أو ما يعادل 0.48 بالمائة إلى 19826.97 نقطة و صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.6 نقطة أو 0.34 بالمائة إلى 2271.29 نقطة و زاد المؤشر ناسداك المجمع 15.25 نقطة أو 0.28 بالمائة إلى 5555.33 نقطة، بحسب وكالة أنباء “واس”.

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