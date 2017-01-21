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طائرة استطلاع اسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية
طائرة استطلاع اسرائيلية

طائرة استطلاع اسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

السبت، 21 يناير 2017 01:16 ص

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أن طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب.

وذكر بيان للجيش اللبناني، أن الطائرة نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش.

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