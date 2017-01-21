"الصحة": لا إصابات أو وفيات جراء حادث قطار أسوان

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن حادث خروج عربة قطار عن القطبان على خط الأقصر/أسوان للسكك الحديدية مساء اليوم لم يسفر عن أيه إصابات أو وفيات. وقال الدكتور عربي محمد ...