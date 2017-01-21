حصل الشاعر البريطاني جاكوب بولي على جائزة تي. أس. اليوت للشعر عام 2016 عن مجموعته التي وصفها أعضاء لجنة الحكام بأنها “كتاب من الألعاب النارية”. وتستخدم قصائد المجموعة التي تلامس سيرة حياة الشاعر أغاني الأطفال في دور الحضانة والمدارس وحكايات الحارة لسرد قصة طفولة في منطقة ريفية شمال غرب انكلترا حيث نشأ الشاعر.

وتعتبر هذه الجائزة من أكبر جوائز الشعر في بريطانيا وقد ضمت القائمة القصيرة لها الشاعرة الترينيدادية فاني كابيلديو الفائزة بجائزة “فورورد” للشعر في عام 2015 والبريطانية اليس اوزولد الفائزة بجائزة اليوت سابقاً. ورُشح بولي لجائزة اليوت مرتين في السابق ، المرة الأولى عام 2003 عن باكورة مجموعته الشعرية والمرة الثانية عام 2012.

وجاكوب بولي هو الشاعر الثالث والعشرون الذي يفوز بجائزة اليوت للشعر البالغة قيمتها النقدية 20 الف جنيه استرليني. وكانت الجائزة استُحدث عام 1993 بمبادرة من جمعية كتاب الشعر وتتولاها الآن مؤسسة تي. أس. اليوت.