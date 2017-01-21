 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 01:25 صباحاً
روابط سريعة
"خريف" تقتنص جائزة القاسمي لأفضل عمل مسرحي
مسرحئ

"خريف" تقتنص جائزة القاسمي لأفضل عمل مسرحي

السبت، 21 يناير 2017 01:02 ص
متابعات

حصل العرض المسرحي المغربي “خريف” على جائزة القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي وقيمتها 100 ألف درهم إماراتي، وذلك في ختام فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي التي أقيمت في وهران ومستغانم بالجزائر، والعرض من إخراج أسماء هوري وتأليف شقيقتها الراحلة فاطمة هوري وبطولة فريدة بو عزاوي وسليمة مومني.

وتنافست على الجائزة 8 عروض من الجزائر وتونس والمغرب ومصر والأردن والكويت والعراق.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الناقد والأكاديمي والشاعر السوداني يوسف عايدابي وعضوية كل من الممثلة اللبنانية رندة جوزيف الأسمر والمخرج والأكاديمي السوري عجاج سليم الحفيري والمخرج والكاتب الفلسطيني فتحي عبد الرحمن والناقد البحريني يوسف الحمدان.

ويحصل العرض الفائز على جائزته خلال أيام الشارقة المسرحية التي يشارك فيه وتقام في مارس القادم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3