حصل العرض المسرحي المغربي “خريف” على جائزة القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي وقيمتها 100 ألف درهم إماراتي، وذلك في ختام فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي التي أقيمت في وهران ومستغانم بالجزائر، والعرض من إخراج أسماء هوري وتأليف شقيقتها الراحلة فاطمة هوري وبطولة فريدة بو عزاوي وسليمة مومني.

وتنافست على الجائزة 8 عروض من الجزائر وتونس والمغرب ومصر والأردن والكويت والعراق.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الناقد والأكاديمي والشاعر السوداني يوسف عايدابي وعضوية كل من الممثلة اللبنانية رندة جوزيف الأسمر والمخرج والأكاديمي السوري عجاج سليم الحفيري والمخرج والكاتب الفلسطيني فتحي عبد الرحمن والناقد البحريني يوسف الحمدان.

ويحصل العرض الفائز على جائزته خلال أيام الشارقة المسرحية التي يشارك فيه وتقام في مارس القادم.