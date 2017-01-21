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نائب رئيس الوزراء التركي ينفي تصريحاته حول "الأسد"
وزير المالية التركي محمد شيمشك

نائب رئيس الوزراء التركي ينفي تصريحاته حول "الأسد"

السبت، 21 يناير 2017 01:03 ص

نفى نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، تصريحات نسبت له مفادها أن أنقرة لم تعد تصر على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة.

وأصدر مكتب شميشك بيانا، الجمعة، أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، جاء فيه أن نائب رئيس الوزراء التركي رد على سؤال حول المسألة السورية على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، قائلا إن “الأسد سبب المأساة في سوريا، ولا يمكن قبول حل يكون “الأسد” جزءا منه”.

وبحسب البيان، فإن شميشك أضاف خلال مشاركته في ندوة بعنوان “إنهاء النزاع في سوريا والعراق” أن “الولايات المتحدة لم تقم بما يقع على عاتقها، وتمكنت روسيا وإيران من تغيير الوضع في الميدان”.

وكانت عدة وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق إن شمشيك قال إن أنقرة تعتبر أن تسوية الأزمة السورية بدون الرئيس السوري بشار الأسد، تعد في الوقت الراهن، أمرا غير واقعي.

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