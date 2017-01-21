"متحف الطفل" يستضيف المصرى الفائز برحلة للمريخالسبت، 21 يناير 2017 12:51 ص
يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع، فى الواحدة من ظهر الثلاثاء القادم المغامر محمد سلام ، المصرى الوحيد الفائز ضمن 24 مغامر من مختلف أنحاء العالم ينطلقون إلى كوكب المريخ عام 2026 فى رحلة ذهاب بلاعودة ، فى لقاء مفتوح يجريه لاول مرة ، يتحدث فيه عن سر إقدامه على خوض رحلة إلى المجهول إلى عالم بارد قاس غير مضياف .
صرح د.نبيل حلمى ، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة ، أن مركز الطفل للحضارة والابداع ، وهو إحدى المراكز الإبداعية والثقافية التابع لجمعية مصر الجديدة برئاسة د.فاروق الجوهرى، هو مركز معنى بالابداع بشتى صوره ، ويهدف فى المقام الاول الى تنمية حس الاستكشاف وبث روح المغامرة من اجل ابداع الاطفال والنشء بمختلف فئاتهم الاجتماعية والثقافية .
وأشار إلى أن استضافة المصرى الوحيد الفائز بتذكرة ذهاب بلا عودة للوكب الاحمر ، يأتى من منطلق حرص متحف الطفل على تحفيز الجيل القادم للقيام بخطوات جريئة وتشعل روح الاكتشاف لديهم مثل هذا المغامر ، ومن سبقوه ممن ارتادوا “أنتاراكتيكا” (القارة القطبية المتجمدة) لأول مرة، أو أولئك الذين استكشفوا الغرب الأقصى أو داروا حول العالم او من انطلقوا الى القمر وهم لا يعلمون ما الذي يمكن أن يواجههم.
د.اسامة عبد الوارث ، مدير مركز الطفل للحضارة والابداع ، صرح بأن المشاركون على علم بأن السفر إلى المريخ حتى الآن هي رحلة ذهاب بلا عودة، نتيجة عدم توصل البحوث العلمية من الحصول على طريقة تضمن الإقلاع من على الكوكب في مواجهة الجاذبية العالية، وان ما توصلوا إليه هو تقنية تسمح بالهبوط على سطحه فقط، وبالتالي فإن المجموعات التي سيقع عليها الاختيار للحياة على سطح المريخ مطالبة بالتدريب للتأقلم مع ظروف هناك سواء من حيث الغذاء وتوفير المياه والسكن والوقاية من الظروف الجوية القاسية. لافتا الى ان الوصول إلى كوكب المريخ يمثل قفزة عملاقة للبشرية، خاصة ومع استمرار الأبحاث حول بناء مستوطنات للإنسان في هذا الكوكب الذى لم يتم الكشف عن كل أسراره حتى اليوم.
يذكر ان فكرة الذهاب الى الكوكب الاحمر بدأت باجتماع العلماء المهتمين بعلوم الفضاء في الولايات المتحدة، وكندا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة عام 2011 ، وتمت مناقشة الموارد المالية والجدول الزمني لتحقيق مهمة وصول الإنسان إلى سطح المريخ. وفي هذا الإطار نظمت شركة “مارس وان” الهولندية لإرسال أول مركبة غير مأهولة إلى كوكب المريخ عام 2018، لاختبار قدرتها على الهبوط على سطح الكوكب الأحمر.
وتعمل الشركة الهولندية على إنشاء مستعمرة بشرية على سطح المريخ، وبدأت أولى خطوات المشروع بالإعلان الذي تقدم له 200 شخص من 140 دولة من أجل اختيار 24 فقط هو قوام الفريق الذي سيتم تقسيمه إلى ست مجموعات للسفر إلى المريخ على أن تكون الرحلة الأولى خلال العام 2026 .
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