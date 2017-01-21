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كواليس اكتشاف مقبرة "توت عنخ" بمكتبة الإسكندرية
توت

كواليس اكتشاف مقبرة "توت عنخ" بمكتبة الإسكندرية

السبت، 21 يناير 2017 12:40 ص
محيط - سميرة سليمان

يعلن د.فتحى صالح ، المدير الشرفى لمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى التابع لمكتبة الاسكندرية، يوم الاثنين القادم 23 يناير بالمسرح الصغير بمكتبة الاسكندرية ، عن كواليس الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون، وذلك من خلال محاضرة ومعرض مصور يوضح مراحل الاكتشاف الى استغرق  5 سنوات من العمل وعرض الخطوات خطوة بخطوة ، بالإضافة إلى عرض مقتنيات المقبرة التى تضم أكبر كنز آثرى على مدار التاريخ .

صرح د.فتحى صالح أن المعرض المصور يقام على ” حائط المعرفة ” بقاعة تكنولوجيا المعلومات بالمدخل الرئيسى للمكتبة، وهو عبارة عن لوحة حائطية تحتوى على صورة بانورامية لمقبرة الملك توت عنخ آمون وقت اكتشافها ومراحل الاكتشاف ومقتنيات المقبرة، باستخدام أحدث التقنيات التفاعلية والإبداعية  طريقة Virtual Reality تكنولوجيا الحقيقة التخيلية، مشيرا إلى أن العرض يتم من خلال تطبيق يعمل على الهواتف الذكية والذى يمكن من خلاله التفاعل بشكل شخصى مع العرض عن طريق التكنولوجيا المتصاعدة .

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