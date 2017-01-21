قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب في تصريحات له أن حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات من أبرز المشاركين في الدورة الثامنة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي ستنطلق يوم 26 يناير الجاري. وقال إن الصايغ اهتم بشكل كبير بتواجد إصدارات اتحاد الكتاب العرب بالمعرض، وأرسل إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب خطاباً يطلب من خلاله تخصيص جناح للاتحاد بالمعرض، ووافقت الهيئة على الطلب ورحبت بشكل كبير.

وقال الحاج علي في إن مشاركة الشاعر الكبير حبيب الصايغ تعبر عن أهمية المعرض وقدرته على استقطاب أصحاب التجارب الكبيرة، كما تعكس اهتمامه بأن يلامس المشهد الثقافي العربي من خلال رموزه.

وأضاف: إن حبيب الصايغ بالنسبة لنا في مصر هو واحد من أهم الشعراء والكتاب والمفكرين العرب ، وهو ليس مرحباً به فقط ، ولكن حضوره ضروري ومطلوب . وقال إن الصايغ كان مشاركاً في دورة العام الفائت في الندوة الفكرية، لكننا أردنا أن تكون مشاركته هذا العام بصفته شاعراً، وذلك نزولاً عند رغبة المثقف المصري في التعرف إلى تجربته الشعرية عن قرب.

ووصف الحاج علي العلاقة الإماراتية المصرية بأنها عضوية، وقال: عند الحديث عن الثقافة فنحن لا نتحدث عن مشهدين منفصلين، بل عن مشهد واحد متكامل، ونؤكد أننا نتعامل مع الهيئات والمؤسسات الإماراتية تعاملنا مع نظيراتها المصرية من حيث الأهمية والأولوية.

وكان حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، تلقى دعوة من الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب لحضور حفل افتتاح الدورة الثامنة والأربعين من المعرض إلى جوار مجموعة من الشخصيات الرسمية والثقافية الكبيرة، وذلك يوم 26 يناير الجاري.

ودعي الصايغ في الرسالة نفسها للمشاركة في ندوة “رؤى التجديد في شعر صلاح عبد الصبور” يوم 27 يناير. كما دعي للمشاركة بصفة ضيف شرف للفعاليات الشعرية المقامة والتي تشتمل على أربعة عشر أمسية شعرية يشارك فيها عشرات الشعراء المصريين والعرب.

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب ينظم 560 فعالية موزعة على أرجاء المعرض من حيث الندوات الأمسيات الشعرية ومناقشة الكتب وورش الأطفال والعروض الفنية والحفلات الموسيقية.